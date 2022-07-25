Девочка, впавшая в кому после ДТП с автобусом в Кстовском районе, скончалась Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Девочка, впавшая в кому после ДТП с автобусом в Кстовском районе, скончалась. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Напомним, ДТП случилось 20 июля в 23:30 на 445 км трассы М-7, недалеко от Ветчака. Согласно информации, 48-летний водитель автобуса Zhong Tong, двигаясь в сторону Москвы, совершил наезд на 15-летнюю девочку, пересекающую на велосипеде проезжую часть перед близко идущим транспортом.

Школьница была госпитализирована Кстовскую ЦРБ и впала в кому.

"Врачи делали все возможное. К сожалению, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в Минздраве.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).