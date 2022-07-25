Председатель ЗСНО Евгений Люлин призвал вернуть в оборот земли сельхозназначения Экономика

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

На заседании Ассоциации МСУ при Законодательном Собрании, которое состоялось в Дальнем Константинове, был рассмотрен вопрос об использовании земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания.

Согласно информации, на территории Нижегородской области в настоящее время находится более 500 тыс. га неиспользуемой пашни, что составляет 27% от площади всей пашни. Из них около 181 тыс. га (35%) возможно ввести в сельскохозяйственный оборот без значительных затрат на культуртехнические мероприятия.

В 2021 году в Нижегородской области введено в сельскохозяйственный производственный оборот около 25 тыс. га пахотных угодий, столько же планируется ввести в оборот в этом году. В частности, для стимулирования ввода в оборот сельхозземель из областного бюджета выделяется субсидия на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей - до 50% затрат на проведение культуртехнических работ.

"Мы должны вернуть в оборот земли, которые не используются и фактически брошены. Будем продолжать эту сложную, но такую важную для развития сельского хозяйства работу. Не нужно дожидаться, когда на земле лес вырастет. Вернуть ее в этом случае для производства будет практически невозможно. Даже если передать этот участок в хорошие руки, придется затратить большие средства, чтобы убрать деревья. И только потом можно будет заниматься сельским хозяйством. Если, к примеру, крупная компания может себе позволить такие затраты, а то фермер скорее всего нет. Поэтому меры нужно принимать заблаговременно", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

По словам участников заседания, необходимо усилить работу с такими собственниками сельхозземель, кто в настоящее время не использует участки и не желает продавать их или передавать в аренду на экономически обоснованных условиях заинтересованным сельхозтоваропроизводителям.

Как отметил Евгений Люлин, важным условием для вовлечения неиспользуемых земель в оборот является успешная работа на местах по организации муниципального земельного контроля.

В этой связи органам МСУ рекомендовано обратить самое пристальное внимание на данное направление. Евгений Люлин подчеркнул, что Законодательное Собрание и правительство области окажут необходимую поддержку в решении проблемных вопросов.

Председатель комитета ЗСНО по АПК и развитию сельских территорий Игорь Тюрин напомнил, что депутаты обращались в министерство сельского хозяйства РФ по данному вопросу. Депутаты регионального парламента выступают за скорейшее принятие государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения, а также финансирование мероприятий по известкованию и фосфоритованию таких земель.

Ранее сообщалось, что председатель ЗСНО Евгений Люлин призвал тиражировать успешный опыт развития АПК в Дальнеконстантиновском районе на всю Нижегородскую область.