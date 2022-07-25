Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 27 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
26 июля 2022 17:16  [53] Председатель ЗСНО Евгений Люлин призвал вернуть в оборот земли сельхозназначения
26 июля 2022 16:15  [103] Нижегородский водоканал обеспечит водоснабжение и водоотведение на площадках новой застройки в Ольгино и Новинках
25 июля 2022 18:57  [346] Нижегородский бизнес получит налоговые льготы в текущем году
25 июля 2022 17:43  [316] Доходы и расходы бюджета Нижегородской области планируется увеличить более чем на 5 млрд рублей
25 июля 2022 11:48  [536] Ремонт дорог по нацпроекту БКАД продолжается в семи районах Нижнего Новгорода
22 июля 2022 18:40  [495] Нижегородская область вошла топ-5 рейтинга региональных центров компетенций
22 июля 2022 14:24  [273] Центробанк снизил ключевую ставку до 8% годовых
21 июля 2022 18:49  [456] Нижегородский Фонд развития промышленности одобрил льготные займы для девяти компаний
21 июля 2022 18:08  [452] Более 141 млн рублей направят на поддержку нижегородских IT-компаний в 2022 году
21 июля 2022 13:53  [259] Коллективный договор ОМК на заводе в Выксе стал лучшим среди предприятий горно-металлургической отрасли
Экономика

Председатель ЗСНО Евгений Люлин призвал вернуть в оборот земли сельхозназначения

26 июля 2022 17:16  [53] Экономика
Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

На заседании Ассоциации МСУ при Законодательном Собрании, которое состоялось в Дальнем Константинове, был рассмотрен вопрос об использовании земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания.

Согласно информации, на территории Нижегородской области в настоящее время находится более 500 тыс. га неиспользуемой пашни, что составляет 27% от площади всей пашни. Из них около 181 тыс. га (35%) возможно ввести в сельскохозяйственный оборот без значительных затрат на культуртехнические мероприятия.

В 2021 году в Нижегородской области введено в сельскохозяйственный производственный оборот около 25 тыс. га пахотных угодий, столько же планируется ввести в оборот в этом году. В частности, для стимулирования ввода в оборот сельхозземель из областного бюджета выделяется субсидия на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителей - до 50% затрат на проведение культуртехнических работ.

"Мы должны вернуть в оборот земли, которые не используются и фактически брошены. Будем продолжать эту сложную, но такую важную для развития сельского хозяйства работу. Не нужно дожидаться, когда на земле лес вырастет. Вернуть ее в этом случае для производства будет практически невозможно. Даже если передать этот участок в хорошие руки, придется затратить большие средства, чтобы убрать деревья. И только потом можно будет заниматься сельским хозяйством. Если, к примеру, крупная компания может себе позволить такие затраты, а то фермер скорее всего нет. Поэтому меры нужно принимать заблаговременно", - сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

По словам участников заседания, необходимо усилить работу с такими собственниками сельхозземель, кто в настоящее время не использует участки и не желает продавать их или передавать в аренду на экономически обоснованных условиях заинтересованным сельхозтоваропроизводителям.

Как отметил Евгений Люлин, важным условием для вовлечения неиспользуемых земель в оборот является успешная работа на местах по организации муниципального земельного контроля.

В этой связи органам МСУ рекомендовано обратить самое пристальное внимание на данное направление. Евгений Люлин подчеркнул, что Законодательное Собрание и правительство области окажут необходимую поддержку в решении проблемных вопросов.

Председатель комитета ЗСНО по АПК и развитию сельских территорий Игорь Тюрин напомнил, что депутаты обращались в министерство сельского хозяйства РФ по данному вопросу. Депутаты регионального парламента выступают за скорейшее принятие государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения, а также финансирование мероприятий по известкованию и фосфоритованию таких земель.

Ранее сообщалось, что председатель ЗСНО Евгений Люлин призвал тиражировать успешный опыт развития АПК в Дальнеконстантиновском районе на всю Нижегородскую область.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph