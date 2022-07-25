Очередной гуманитарный груз отправили из Нижегородской области в Харцызск Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Очередной гуманитарный груз в город Харцызск Донецкой народной республики отправился из Нижегородской области 26 июля. Об этом сообщил губернатор глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, при поддержке правительства региона нижегородские предприниматели собрали 3 фуры весом 60 тонн со строительными материалами, 1 фуру с мебелью, 1 грузовик и 2 "ГАЗели" со строительно-расходными материалами и средствами личной гигиены.

"Большое спасибо всем нижегородским представителям бизнеса, кто включился в помощь жителям Донбасса. Это не только дает возможность людям вернуться к нормальной жизни, но и закладывает основу для долгой дружбы и сотрудничества", - отметил Глеб Никитин.

Также в Харцызск отправили оборудование для организации образовательного процесса.

Так, в школы городов Харцызск, Иловайск, Зугрэс, пгт. Троицко-Харцызск, пгт. Горное направлены учительские столы, шкафы, окна и материалы для ремонта санузлов.

Кроме того, в Харцызскую школу искусств поступят саксофоны, флейты, скрипки, гитары, баяны, ксилофон, пианино, акустическая система и другая аппаратура.

Ранее Нижегородская область и Харцызск подписали соглашение о сотрудничестве.

Также напомним, что нижегородцы восстановят дороги и инфраструктуру в разрушенном на Донбассе Харцызске.

Кроме того, педагоги из ДНР повысят свою квалификацию в Нижнем Новгороде.