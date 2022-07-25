Нетрезвый водитель наехал на инспектора ДПС ночью в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород"

Нетрезвый водитель автомобиля "Hyundai Tucson" совершил наезд на инспектора ДПС на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел ночью 27 июля около дома №232 по пр. Гагарина. Когда сотрудники ГИБДД остановили иномарку для проверки документов, то выявили у водителя, мужчины 1973 года рождения, внешние признаки опьянения.

Однако гражданин отказался пересесть в полицейский автомобиль и начал движение, совершив наезд на одного из инспекторов.

В итоге водитель, причинивший травмы сотруднику полиции, был задержан в результате дальнейшего преследования автомобиля нарушителя двумя экипажами ДПС.

В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, по данному факту составлено несколько протоколов о нарушении ПДД. Согласно результату освидетельствования на состояние опьянения, у водителя иномарки установлено алкогольное опьянение.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель протаранил 5 автомобилей в Автозаводском районе.