Новый памятник откроют в Сормовском районе накануне Дня ВМФ Общество

Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Новый памятный знак откроют в Сормовском районе на площади Славы в преддверии Дня Военно-Морского флота России. Об этом сообщили в администрации района.

Согласно информации, мемориальный комплекс "Танки "Борец за свободу тов. Ленин" и "Т-34" на площади Славы дополнят макетом легендарной подводной лодки "С-7" по инициативе ПАО "Завод "Красное Сормово".

Памятник был построен по сохранившимся чертежам, чтобы обеспечить максимальную историческую достоверность. Подлодка "С-7" выпускалась на сормовском заводе с 1936 по 1942 год. Во время Великой Отечественной войны "С-7" совершила 5 боевых походов, которые вошли в историю военно-морского флота.

Ранее сообщалось, что Музей Победы приготовил для нижегородцев онлайн-программу ко Дню Военно-Морского флота 31 июля.