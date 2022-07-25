Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Мероприятия для детей в дни летних каникул
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 26 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
26 июля 2022 14:35  [1] Нижегородцы смогут совершить онлайн-экскурсию в Музее Победы в День ВМФ
25 июля 2022 17:01  [373] Музыкальный фестиваль "Великая Русь" пройдет 30 июля в Нижнем Новгороде
25 июля 2022 15:35  [207] Кинофестиваль "Слияние" прошел в нижегородском парке "Швейцария"
23 июля 2022 12:53  [720] Выставка "Золото Нижегородского края" открылась в историческом парке "Россия – моя история"
22 июля 2022 17:03  [779] Всероссийский фольклорный фестиваль "Хрустальный ключ" пройдет в деревне Сартаково 23 июля
21 июля 2022 19:02  [512] Нижегородский фестиваль "Гастрономическая Рождественская" пройдет 23 июля
21 июля 2022 17:14  [648] Бесплатные кукольные спектакли пройдут на Нижегородской ярмарке с 23 июля по 21 августа
21 июля 2022 16:49  [432] Митя Фомин выступит на фестивале "Да, шеф!" в Нижнем Новгороде 6 августа
21 июля 2022 11:20  [515] Модный показ "Русские. Fashion night" пройдёт в нижегородских пакгаузах 23 июля
21 июля 2022 10:35  [499] Опубликована программа нижегородского музыкального фестиваля "Столица закатов" на 22-24 июля
Культура и отдых

Нижегородцы смогут совершить онлайн-экскурсию в Музее Победы в День ВМФ

26 июля 2022 14:35  [1] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород"

Музей Победы приготовил для нижегородцев онлайн-программу ко Дню Военно-морского флота 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Всем участникам предложат тематические экскурсии, прикладной мастер-класс и кинопоказ. Присоединиться к программе можно на сайте музея
https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-programma-ko-dnyu-voenno-morskogo-flota/.

Нижегородцы смогут осмотреть выставку "Главные Оружейные Реликвии Армии". В ходе экскурсии "Оружие победы. Военно-морской флот" гид расскажет экскурсантам о значимых страницах истории советского флота. Помимо рассказа, во время экскурсии посетителям предлагаются различные вопросы, на которые можно самостоятельно ответить и проверить свои знания.  

Кроме того, онлайн-кинотеатр Музея Победы представит советский фильм "Одиночное плавание" (1985).  

Ранее сообщалось, что истории 39 нижегородских ветеранов активисты ОНФ передали в Музей Победы.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музеи
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph