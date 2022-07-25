Нижегородцы смогут совершить онлайн-экскурсию в Музее Победы в День ВМФ Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород"

Музей Победы приготовил для нижегородцев онлайн-программу ко Дню Военно-морского флота 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Всем участникам предложат тематические экскурсии, прикладной мастер-класс и кинопоказ. Присоединиться к программе можно на сайте музея

https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-programma-ko-dnyu-voenno-morskogo-flota/.

Нижегородцы смогут осмотреть выставку "Главные Оружейные Реликвии Армии". В ходе экскурсии "Оружие победы. Военно-морской флот" гид расскажет экскурсантам о значимых страницах истории советского флота. Помимо рассказа, во время экскурсии посетителям предлагаются различные вопросы, на которые можно самостоятельно ответить и проверить свои знания.

Кроме того, онлайн-кинотеатр Музея Победы представит советский фильм "Одиночное плавание" (1985).

Ранее сообщалось, что истории 39 нижегородских ветеранов активисты ОНФ передали в Музей Победы.