Нижегородцы смогут совершить онлайн-экскурсию в Музее Победы в День ВМФ

НИА "Нижний Новгород"
Музей Победы приготовил для нижегородцев онлайн-программу ко Дню Военно-морского флота 31 июля. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Всем участникам предложат тематические экскурсии, прикладной мастер-класс и кинопоказ. Присоединиться к программе можно на сайте музея
https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-programma-ko-dnyu-voenno-morskogo-flota/.
Нижегородцы смогут осмотреть выставку "Главные Оружейные Реликвии Армии". В ходе экскурсии "Оружие победы. Военно-морской флот" гид расскажет экскурсантам о значимых страницах истории советского флота. Помимо рассказа, во время экскурсии посетителям предлагаются различные вопросы, на которые можно самостоятельно ответить и проверить свои знания.
Кроме того, онлайн-кинотеатр Музея Победы представит советский фильм "Одиночное плавание" (1985).
Ранее сообщалось, что истории 39 нижегородских ветеранов активисты ОНФ передали в Музей Победы.
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