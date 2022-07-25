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Анонсы событий дня для СМИ на 27 июля 2022 года
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Политика

Андрей Дранишников досрочно сложил полномочия депутата Думы Нижнего Новгорода

27 июля 2022 10:46  [200] Политика
Андрей Дранишников

Андрей Дранишников

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Городская Дума Нижнего Новгорода на заседании 27 июля досрочно прекратила полномочия депутата Андрея Дранишникова.

Напомним, что Андрей Дранишников был избран врип главы Балахнинского округа 21 июля.

Отмечается, что его полномочия были прекращены на основании письменного заявления об отставке по собственному желанию с 18 июля.

В Гордуме седьмого созыва Андрей Дранишников занимал пост заместителя председателя постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике. Также входил в состав постоянной комиссии по городскому хозяйству.

"Сегодня немного грустный для меня день, ведь семь лет я провел в городской Думе. Нашими совместными усилиями многое удалось сделать. Мне поручен новый участок работы, и я принял для себя этот вызов. Спасибо за совместную работу", – сказал он на заседании.

Довыборы по одномандатному избирательному округу №10 пройдут в сентябре 2023 года.

Напомним, что Андрей Дранишников был депутатом Думы Нижнего Новгорода шестого созыва в 2015-2020 годах. В состав седьмого созыва был избран 13 сентября 2020 года по одномандатному избирательному округу № 10.

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Теги:
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