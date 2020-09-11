"Единая Россия" получит 26 из 35 мандатов в Думе Нижнего Новгорода. Результаты голосования опубликованы на сайте облизбиркома.
По предварительным данным, Роман Пономаренко с результатом в 2620 голосов сменил Юрия Яшенкова (Единая Россия) на округе №3, Валерий Скакодуб (2588 голосов) - Александра Котельникова (Единая Россия) на округе №4, Мария Кузнецова (2983 голоса) сменила Василия Пушкина (Единая Россия) на округе №6.
Также в новом созыве на округе №10 будет работать Андрей Дранишников, который ранее отвечал за округ №11. Свой голос за него отдали 3203 человека. В VI созыве на округе № 10 работал Максим Жук (Единая Россия). На округе №11 Андрея Дранишникова заменит Денис Миронов, получивший 2177 голосов.
На округе №14, где ранее работал Дмитрий Барыкин (председатель Думы Нижнего Новгорода, Единая Россия), наибольшее количество голосов получила Мария Самоделкина – 1528.
За округ №22 будет отвечать Михаил Иванов (ранее Дмитрий Кузин – Единая Россия). Он получил 3699 голосов. За округ №23 - Сергей Пляскин (ранее Алексей Бобров – Единая Россия) было отдано 3476 голосов. За округ №27 будет отвечать Оксана Дектерева (ранее Шамиль Аляутдинов – Единая Россия) – 2004 голоса. На округе №30 победил Олег Лавричев (ранее Евгений Лазарев – беспартийный) – 4642 голоса.
На округе №34 лидером стал Владимир Поддымников-Гордеев, ранее являвшийся депутатом по муниципальному избирательному округу от местного отделения партии "Единая Россия". Его поддержали 2374 человека. В прошлом созыве на этом округе работал Андрей Ефремов (Единая Россия).
Как и в прошлом созыве Владимир Тарасов стал лидером по округу №1 (2881 голос), Владимир Аношкин - по округу №5 (3332 голоса), Владимир Амельченко – по округу №7 (3486), Карим Ибрагимов – по округу №8 (3160), Татьяна Скоробогатова – по округу №9 (2060), Руслан Станчев – по округу №15 (3310), Инна Ванькина – по округу №16 (3614), Станислав Прокопович – по округу №18 (3833), Юрий Ерофеев – по округу №19 (2423), Павел Пашинин – по округу №21 (3372), Евгений Костин – по округу №24 (3164), Елена Аржанова – по округу №26 (1578), Ольга Балакина – по округу №28 (1961), Анна Круглова – по округу №29 (2208), Марк Фельдман – по округу №32 (3733).
По предварительным данным кандидаты от "Справедливой России" победили на двух округах: Анна Татаринцева (округ № 35) и Татьяна Гриневич (округ №31).
Кроме того, кандидаты от ЛДПР также победили на двух округах в Думу Нижнего Новгорода - Николай Чернышов (округ № 33) и Герман Карачевский (округ № 17).
КПРФ получит четыре мандата в Думе Нижнего Новгорода. В числе победивших кандидатов: Николай Сатаев (округ №13), Юлия Мантурова (округ № 20), Михаил Рыхтик (округ №12) и Кирилл Лазорин (округ №2).
Единственный кандидат от "Партии роста" войдет в новую Думу - Жанна Скворцова (округ №25).
Всего в городе 35 округов.
Список победивших кандидатов по округам:
Владимир Тарасов (№1)
Кирилл Лазорин (№2)
Роман Пономаренко (№3)
Валерий Скакодуб (№4)
Владимир Аношкин (№5)
Мария Кузнецова (№6)
Владимир Амельченко (№7)
Карим Ибрагимов (№8)
Татьяна Скоробогатова (№9)
Андрей Дранишников (№10)
Денис Миронов (№11)
Михаил Рыхтик (№12)
Николай Сатаев (№13)
Мария Самоделкина (№14)
Руслан Станчев (№15)
Инна Ванькина (№16)
Герман Карачевский (№17)
Станислав Прокопович (№18)
Юрий Ерофеев (№19)
Юлия Мантурова (№ 20)
Павел Пашинин (№21)
Михаил Иванов (№22)
Сергей Пляскин (№23)
Евгений Костин (№24)
Жанна Скворцова (№25)
Елена Аржанова (№26)
Оксана Дектерева (№27)
Ольга Балакина (№28)
Анна Круглова (№29)
Олег Лавричев (№30)
Татьяна Гриневич (№31)
Марк Фельдман (№32)
Николай Чернышов (№ 33)
Владимир Поддымников-Гордеев (№34)
Анна Татаринцева (№ 35).
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+