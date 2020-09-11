"Единая Россия" получит 26 из 35 мандатов в Думе Нижнего Новгорода Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Единая Россия" получит 26 из 35 мандатов в Думе Нижнего Новгорода. Результаты голосования опубликованы на сайте облизбиркома.

По предварительным данным, Роман Пономаренко с результатом в 2620 голосов сменил Юрия Яшенкова (Единая Россия) на округе №3, Валерий Скакодуб (2588 голосов) - Александра Котельникова (Единая Россия) на округе №4, Мария Кузнецова (2983 голоса) сменила Василия Пушкина (Единая Россия) на округе №6.

Также в новом созыве на округе №10 будет работать Андрей Дранишников, который ранее отвечал за округ №11. Свой голос за него отдали 3203 человека. В VI созыве на округе № 10 работал Максим Жук (Единая Россия). На округе №11 Андрея Дранишникова заменит Денис Миронов, получивший 2177 голосов.

На округе №14, где ранее работал Дмитрий Барыкин (председатель Думы Нижнего Новгорода, Единая Россия), наибольшее количество голосов получила Мария Самоделкина – 1528.

За округ №22 будет отвечать Михаил Иванов (ранее Дмитрий Кузин – Единая Россия). Он получил 3699 голосов. За округ №23 - Сергей Пляскин (ранее Алексей Бобров – Единая Россия) было отдано 3476 голосов. За округ №27 будет отвечать Оксана Дектерева (ранее Шамиль Аляутдинов – Единая Россия) – 2004 голоса. На округе №30 победил Олег Лавричев (ранее Евгений Лазарев – беспартийный) – 4642 голоса.

На округе №34 лидером стал Владимир Поддымников-Гордеев, ранее являвшийся депутатом по муниципальному избирательному округу от местного отделения партии "Единая Россия". Его поддержали 2374 человека. В прошлом созыве на этом округе работал Андрей Ефремов (Единая Россия).

Как и в прошлом созыве Владимир Тарасов стал лидером по округу №1 (2881 голос), Владимир Аношкин - по округу №5 (3332 голоса), Владимир Амельченко – по округу №7 (3486), Карим Ибрагимов – по округу №8 (3160), Татьяна Скоробогатова – по округу №9 (2060), Руслан Станчев – по округу №15 (3310), Инна Ванькина – по округу №16 (3614), Станислав Прокопович – по округу №18 (3833), Юрий Ерофеев – по округу №19 (2423), Павел Пашинин – по округу №21 (3372), Евгений Костин – по округу №24 (3164), Елена Аржанова – по округу №26 (1578), Ольга Балакина – по округу №28 (1961), Анна Круглова – по округу №29 (2208), Марк Фельдман – по округу №32 (3733).

По предварительным данным кандидаты от "Справедливой России" победили на двух округах: Анна Татаринцева (округ № 35) и Татьяна Гриневич (округ №31).

Кроме того, кандидаты от ЛДПР также победили на двух округах в Думу Нижнего Новгорода - Николай Чернышов (округ № 33) и Герман Карачевский (округ № 17).

КПРФ получит четыре мандата в Думе Нижнего Новгорода. В числе победивших кандидатов: Николай Сатаев (округ №13), Юлия Мантурова (округ № 20), Михаил Рыхтик (округ №12) и Кирилл Лазорин (округ №2).

Единственный кандидат от "Партии роста" войдет в новую Думу - Жанна Скворцова (округ №25).

Всего в городе 35 округов.

Список победивших кандидатов по округам:

Владимир Тарасов (№1)

Кирилл Лазорин (№2)

Роман Пономаренко (№3)

Валерий Скакодуб (№4)

Владимир Аношкин (№5)

Мария Кузнецова (№6)

Владимир Амельченко (№7)

Карим Ибрагимов (№8)

Татьяна Скоробогатова (№9)

Андрей Дранишников (№10)

Денис Миронов (№11)

Михаил Рыхтик (№12)

Николай Сатаев (№13)

Мария Самоделкина (№14)

Руслан Станчев (№15)

Инна Ванькина (№16)

Герман Карачевский (№17)

Станислав Прокопович (№18)

Юрий Ерофеев (№19)

Юлия Мантурова (№ 20)

Павел Пашинин (№21)

Михаил Иванов (№22)

Сергей Пляскин (№23)

Евгений Костин (№24)

Жанна Скворцова (№25)

Елена Аржанова (№26)

Оксана Дектерева (№27)

Ольга Балакина (№28)

Анна Круглова (№29)

Олег Лавричев (№30)

Татьяна Гриневич (№31)

Марк Фельдман (№32)

Николай Чернышов (№ 33)

Владимир Поддымников-Гордеев (№34)

Анна Татаринцева (№ 35).