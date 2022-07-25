Руководитель детского центра "Салют" и заведующая производством столовой отстранены от занимаемых должностей Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Руководитель детского центра "Салют" и заведующая производством столовой отстранены от занимаемых должностей. Минобр Нижегородской области рассказал об итогах внеплановой проверки в лагере.

Напомним, что проверка была организована после жалоб нижегородцев в соцсетях на плохое качество еды в оздоровительном лагере, некачественную организацию досуга детей и условия их проживания.

Согласно информации, специалисты проверили столовую и условия проживания в лагере, а также работу в рамках образовательной и развлекательной программ.

Руководство лагеря устраняет выявленные нарушения. Так, уже отремонтированы москитные сетки, проведена внеплановая генеральная уборка помещений, изменен режим работы хозяйственной службы, обеспечена бесперебойная работа рециркуляторов в комнатах детей, усилен контроль за занятостью детей в течение дня

Также заменена посуда, организовано накрытие готовых блюд поотрядно, дополнительно введены 7 ставок работников пищеблока для максимально быстрого накрытия обедов, усилен контроль за наличием горячей воды и туалетной бумаги, создана комиссия по контролю за организацией питания.

Кроме того, запланирована покупка дополнительных матрасов, новой посудомоечной машины с целью исключения сколов на посуде.

Должностным лицам были выданы замечания, а руководитель детского центра и заведующая производством столовой отстранены от занимаемых должностей.

Отмечается, что деятельность лагеря находится на личном контроле министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.