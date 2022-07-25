Фото:
Девять нижегородцев предстанут перед судом за изготовление фиктивных справок о вакцинации. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, в период с июня 2021 года по январь 2022 году медсестра в поликлинике №30 в Советском районе неоднократно вводила в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения данные о вакцинации против COVID-19 нижегородцев, не сделавших прививку.
Ее знакомая, работавшая в сфере торговли, предлагала незаконную услугу своему широкому кругу знакомых, желающих получить справку о вакцинации без фактического ее прохождения.
Кроме того, им помогали еще 7 пособников, которые искали граждан, желающих приобрести фиктивную справку о вакцинации. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 33 ч. 5 УК РФ и 274.1 ч. 4 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации)
В отношении медсестры и ее знакомой возбуждено уголовное дело по статье 274.1 ч. 2 и 4 (неправомерный доступ группой лиц к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ). В настоящее время медицинский сотрудник находится под домашним арестом, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
Уголовные дела против всех обвиняемых направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Нижнем Новгороде задержали медика, который продавал фиктивные справки о вакцинации от COVID-19. За каждую такую справку подозреваемая брала 1 500 рублей.
Ещё по одному факту изготовления фиктивных справок о вакцинации в Нижнем Новгороде проходит 39-летняя женщина. Она со своими подельниками продавала справки по 5 000 рублей.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+