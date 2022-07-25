Девять нижегородцев предстанут перед судом за изготовление фиктивных справок о вакцинации Общество

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области,архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Девять нижегородцев предстанут перед судом за изготовление фиктивных справок о вакцинации. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в период с июня 2021 года по январь 2022 году медсестра в поликлинике №30 в Советском районе неоднократно вводила в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения данные о вакцинации против COVID-19 нижегородцев, не сделавших прививку.

Ее знакомая, работавшая в сфере торговли, предлагала незаконную услугу своему широкому кругу знакомых, желающих получить справку о вакцинации без фактического ее прохождения.

Кроме того, им помогали еще 7 пособников, которые искали граждан, желающих приобрести фиктивную справку о вакцинации. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 33 ч. 5 УК РФ и 274.1 ч. 4 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации)

В отношении медсестры и ее знакомой возбуждено уголовное дело по статье 274.1 ч. 2 и 4 (неправомерный доступ группой лиц к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ). В настоящее время медицинский сотрудник находится под домашним арестом, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Уголовные дела против всех обвиняемых направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Нижнем Новгороде задержали медика, который продавал фиктивные справки о вакцинации от COVID-19. За каждую такую справку подозреваемая брала 1 500 рублей.

Ещё по одному факту изготовления фиктивных справок о вакцинации в Нижнем Новгороде проходит 39-летняя женщина. Она со своими подельниками продавала справки по 5 000 рублей.