Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 28 июля 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Происшествия
27 июля 2022 17:25  [74] Мужчина утонул в реке Теша в Ардатовском районе 27 июля
27 июля 2022 09:18  [246] Нетрезвый водитель наехал на инспектора ДПС ночью в Нижнем Новгороде
26 июля 2022 19:14  [364] Количество ДТП в Нижегородской области снизилось на 8,2% по итогам 6 месяцев 2022 года
26 июля 2022 17:13  [367] Девочка, впавшая в кому после ДТП с автобусом в Кстовском районе, скончалась
26 июля 2022 12:47  [234] Мужчина утонул в Оке около Дзержинска
26 июля 2022 12:41  [951] Ливни ожидаются в Нижегородской области 26 июля
26 июля 2022 11:33  [252] Фура столкнулась с тепловозом в Нижегородской области
26 июля 2022 09:32  [230] Инструменты украли из дома на улице Таллинской в Нижнем Новгороде
25 июля 2022 18:31  [871] Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Московском районе
25 июля 2022 17:59  [450] Виновник смертельного ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде приговорен к году колонии
Происшествия

Мужчина утонул в реке Теша в Ардатовском районе 27 июля

27 июля 2022 17:25  [74] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мужчина утонул в реке Теша в Ардатовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о происшествии на воде около села Саконы поступило 27 июля в 15:10. Местные жители извлекли из реки тело 43-летнего мужчины и передали его полиции для оперативно-следственных мероприятиях.

Также 25 июля в Кстовском районе около деревни Кривая Шелокша местные жители обнаружили на берегу одежду и снасти рыбака. Вечером того же дня водолазы достали из водоема тело утонувшего.

Таким образом, с начала лета в Нижегородской области было зарегистрировано 58 происшествий на водоемах, в результате которых погибло 47 человека, в том числе 8 детей, а 13 человек было спасено.

Ранее сообщалось, что 25 июля мужчина утонул в Оке около Дзержинска.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Утонувшие
Поделиться:
Новости по теме
26 июля 2022 12:47  [234] Мужчина утонул в Оке около Дзержинска
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph