Мужчина утонул в реке Теша в Ардатовском районе 27 июля

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Мужчина утонул в реке Теша в Ардатовском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о происшествии на воде около села Саконы поступило 27 июля в 15:10. Местные жители извлекли из реки тело 43-летнего мужчины и передали его полиции для оперативно-следственных мероприятиях.
Также 25 июля в Кстовском районе около деревни Кривая Шелокша местные жители обнаружили на берегу одежду и снасти рыбака. Вечером того же дня водолазы достали из водоема тело утонувшего.
Таким образом, с начала лета в Нижегородской области было зарегистрировано 58 происшествий на водоемах, в результате которых погибло 47 человека, в том числе 8 детей, а 13 человек было спасено.
Ранее сообщалось, что 25 июля мужчина утонул в Оке около Дзержинска.
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