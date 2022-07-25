Мужчина утонул в Оке около Дзержинска

НИА "Нижний Новгород"
Мужчина 1974 года рождения утонул в акватории реки Оки около Окской набережной Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Согласно информации, инцидент произошел 25 июля в 15.10. 26 июля водолазы нашли тело и извлекли его из воды. Отмечается, что данное место не является официальным пляжем.
Ранее сообщалось, что мужчина утонул в Волге около Балахны.
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