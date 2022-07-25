Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 28 июля 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
27 июля 2022 18:08  [25] Артем Бафанов: Новую маршрутную сеть в Нижнем Новгороде запустят в конце августа
27 июля 2022 17:48  [66] Охрана семи детских садов в Советском районе признана ненадлежащей
27 июля 2022 17:36  [84] Первый в России симулятор колёсной нагрузки запустили на трассе М-12 в Нижегородской области
27 июля 2022 17:17  [83] Девять нижегородцев предстанут перед судом за изготовление фиктивных справок о вакцинации
27 июля 2022 17:05  [97] Ремонт дорог в Дзержинске по нацпроекту БКД выполнен на 60%
27 июля 2022 16:49  [124] Нижегородцам расскажут о поступлении на службу в полицию 28 и 29 июля
27 июля 2022 16:43  [120] Палаточный лагерь для паломников открылся в Дивееве
27 июля 2022 16:24  [114] Решение о реконструкции ипподрома в Нижнем Новгороде еще не принято
27 июля 2022 16:09  [126] Депутат ЗСНО Рустам Досаев наградил победителей конкурса "История местного самоуправления моего края"
27 июля 2022 16:04  [146] Руководитель детского центра "Салют" и заведующая производством столовой отстранены от занимаемых должностей
Общество

Первый в России симулятор колёсной нагрузки запустили на трассе М-12 в Нижегородской области

27 июля 2022 17:36  [84] Общество

Фото: ФАУ "РОСДОРНИИ"

Первый в России симулятор колёсной нагрузки "ЦИКЛОС" приступил к испытаниям двух типов конструкций дорожных одежд в Нижегородской области. Работы проводятся на испытательном участке 4-го этапа строительства скоростной автомобильной дороги М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань".

Как рассказали в РОСДОРНИИ, разработавшем симулятор, "ЦИКЛОС" является инновационным проектом, созданным в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Симулятор позволяет испытывать покрытие дороги ускоренным способом, подвергая поверхность расчётной нагрузке. Испытания позволят всего за 1-3 месяца оценить характеристики дорожной конструкции, рассчитанной на более чем 20 лет эксплуатации. Благодаря этому можно решить задачи по увеличению межремонтных сроков и повышению транспортно-эксплуатационных характеристик дорожного полотна.

На участке строительства трассы М-12 проводится первая эксплуатация симулятора колёсной нагрузки на двух испытательных секциях с различной конструкцией дорожной одежды.

Как пояснили в РОСДОРНИИ, асфальтобетонные слои у обеих конструкций идентичны, а основание различается: одно из них из шлаковых щебёночно-песчаных смесей и природного песка, аналогично тому, которое утверждено проектом и применяется по основному ходу на трассе М-12, другое – экспериментальное, из местных дорожно-строительных материалов, укреплённых комплексным минеральным вяжущим — цементом и известью.

В частности, четыре нагрузочные тележки со спаренными колёсами будут три месяца круглосуточно совершать проезды по дорожным участкам, реализуя расчётную нагрузку 11,5 тонн, создаваемую автомобильным транспортом при проезде по трассам. Установка позволяет проводить до двух миллионов колёсных приложений в месяц.

Если на асфальтобетонном покрытии исследуемых участков появятся дефекты, причины их появления можно будет определить с помощью датчиков, заложенных в конструктивные слои дорожных одежд (датчики температуры, влажности, вертикального давления, растягивающих напряжений, ускорений и перемещений, а также остаточных деформаций).

Результаты проводимых в Нижегородской области исследований будут готовы примерно через четыре месяца. По итогу будет произведён анализ данных и составлен научно-технический отчёт.

Сравнивая представленные на экспериментальном участке конструкции, можно оценить их работоспособность, транспортно-эксплуатационные показатели, а затем дать рекомендации по применению тех или иных материалов на следующих этапах строительства трассы М-12 или на других дорожных объектах.

Комментируя запуск испытаний, руководитель проекта группы строительного контроля ООО "Автодор-Инжиниринг" Александр Ропаев подчеркнул, что исследование несёт очень важную и перспективную миссию - повлиять на будущие подходы к строительству автодорог с использованием локальных материалов в субъектах РФ.

 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги М-12 Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph