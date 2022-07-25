Первый в России симулятор колёсной нагрузки запустили на трассе М-12 в Нижегородской области Общество

Фото: ФАУ "РОСДОРНИИ"

Первый в России симулятор колёсной нагрузки "ЦИКЛОС" приступил к испытаниям двух типов конструкций дорожных одежд в Нижегородской области. Работы проводятся на испытательном участке 4-го этапа строительства скоростной автомобильной дороги М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань".

Как рассказали в РОСДОРНИИ, разработавшем симулятор, "ЦИКЛОС" является инновационным проектом, созданным в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Симулятор позволяет испытывать покрытие дороги ускоренным способом, подвергая поверхность расчётной нагрузке. Испытания позволят всего за 1-3 месяца оценить характеристики дорожной конструкции, рассчитанной на более чем 20 лет эксплуатации. Благодаря этому можно решить задачи по увеличению межремонтных сроков и повышению транспортно-эксплуатационных характеристик дорожного полотна.

На участке строительства трассы М-12 проводится первая эксплуатация симулятора колёсной нагрузки на двух испытательных секциях с различной конструкцией дорожной одежды.

Как пояснили в РОСДОРНИИ, асфальтобетонные слои у обеих конструкций идентичны, а основание различается: одно из них из шлаковых щебёночно-песчаных смесей и природного песка, аналогично тому, которое утверждено проектом и применяется по основному ходу на трассе М-12, другое – экспериментальное, из местных дорожно-строительных материалов, укреплённых комплексным минеральным вяжущим — цементом и известью.

В частности, четыре нагрузочные тележки со спаренными колёсами будут три месяца круглосуточно совершать проезды по дорожным участкам, реализуя расчётную нагрузку 11,5 тонн, создаваемую автомобильным транспортом при проезде по трассам. Установка позволяет проводить до двух миллионов колёсных приложений в месяц.

Если на асфальтобетонном покрытии исследуемых участков появятся дефекты, причины их появления можно будет определить с помощью датчиков, заложенных в конструктивные слои дорожных одежд (датчики температуры, влажности, вертикального давления, растягивающих напряжений, ускорений и перемещений, а также остаточных деформаций).

Результаты проводимых в Нижегородской области исследований будут готовы примерно через четыре месяца. По итогу будет произведён анализ данных и составлен научно-технический отчёт.

Сравнивая представленные на экспериментальном участке конструкции, можно оценить их работоспособность, транспортно-эксплуатационные показатели, а затем дать рекомендации по применению тех или иных материалов на следующих этапах строительства трассы М-12 или на других дорожных объектах.

Комментируя запуск испытаний, руководитель проекта группы строительного контроля ООО "Автодор-Инжиниринг" Александр Ропаев подчеркнул, что исследование несёт очень важную и перспективную миссию - повлиять на будущие подходы к строительству автодорог с использованием локальных материалов в субъектах РФ.