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Общество

Уголовное дело заведено на сбившего сотрудника ГИБДД нижегородского водителя

27 июля 2022 18:30  [103] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уголовное дело заведено на водителя, сбившего сотрудника ГИБДД в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, ночью 27 июля около дома №232 на проспекте Гагарина сотрудники ГИБДД во время проверки документов у водителя иномарки выявили у него внешние признаки опьянения.

49-летний мужчина отказался сесть в полицейский в полицейский автомобиль и попытался сбежать. Сотрудник ГИБДД встал у водительской двери и потребовал у подозреваемого прекратить движение, однако тот совершил наезд на правоохранителя, протащив его по дороге около 25 метров.

Водитель, причинивший травмы сотруднику полиции, был задержан в результате дальнейшего преследования автомобиля нарушителя двумя экипажами ДПС. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 318 ч. 2 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти).

Как рассказал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, пострадавший сотрудник ГИБДД был госпитализирован в больницу им. Семашко. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

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Теги:
ДТП Следственное управление Уголовное дело
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