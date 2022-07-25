Работы по реставрации флигеля Усадьбы Рукавишниковых идут с опережением графика Общество

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Работы по реставрации флигеля Усадьбы Рукавишниковых идут с опережением графика. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Согласно информации, кровля здания уже готова на 65%, а фасад - на 40%.

Как рассказала Наталья Суханова, сейчас специалисты демонтируют поврежденные части флигеля и воссоздают утерянные элементы в мастерских.



Также министр отметила, что работы ведутся очень трепетно, чтобы, например, не помешать усадебным привидениям.



"Просто в здании еще сохраняются стекла времен Сергея Михайловича Рукавишникова, имеющие особую кривизну. Эффект с определенного ракурса такой, что появилась городская легенда об усадебных привидениях. И сами стекла, и деревянные рамы планируется сохранить", - написала Наталья Суханова.

На данный момент уже выполнено укрепление стен, работы по усилению и гидроизоляции фундамента, идет ремонт системы вентиляции.



Напомним, что реставрация флигеля Усадьбы Рукавишниковых началась в апреле текущего года. Работы должны завершиться в течение 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что уникальное фондохранилище появится во флигеле Усадьбы Рукавишниковых в Нижнем Новгороде.