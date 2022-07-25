Более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Первый в регионе экотехнопарк будет создан в Дзержинске
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 28 июля 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
28 июля 2022 12:33  [22] Скончался экс-глава Богородского района Константин Пурихов
28 июля 2022 11:31  [117] Лестницы в подземном переходе на Московском вокзале в Нижнем Новгороде отремонтируют
28 июля 2022 11:25  [78] Проект ОМК "Наука - это красиво" стартует в Выксе с 12 августа
28 июля 2022 11:22  [112] Эксперты рекомендуют нижегородцам ревакцинироваться от COVID-19
28 июля 2022 10:47  [121] Работы по реставрации флигеля Усадьбы Рукавишниковых идут с опережением графика
28 июля 2022 10:15  [176] Корпус "Школы 800" в Верхних Печерах не откроется к началу нового учебного года
28 июля 2022 10:00  [144] Депутат ЗСНО Владимир Солдатенков проверил реализацию проекта ФКГС в Дальнеконстантиновском районе
28 июля 2022 09:35  [146] ОНФ предложил учредить звание "Почетный донор Нижегородской области"
28 июля 2022 09:07  [161] Запрет на полеты из Нижнего Новгорода в южные города России продлен до 5 августа
27 июля 2022 19:02  [347] Проект павильонов пяти станций метро в Нижнем Новгороде спроектируют за 4,7 млн рублей
Общество

Лестницы в подземном переходе на Московском вокзале в Нижнем Новгороде отремонтируют

28 июля 2022 11:31  [117] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Лестницы в подземном переходе на Московском вокзале в Нижнем Новгороде отремонтируют. Соответствующее поручение дал мэр Юрий Шалабаев во время осмотра тоннеля.

По словам главы города, внешний вид перехода портят объявления, которые постоянно убираются, но спустя некоторое время их снова расклеивают. Администрация рассмотрит вопрос о том, как можно исправить эту ситуацию.

Также подрядчик до 15 августа должен будет помыть тоннель. 

"Проверю. Чистоту нужно поддерживать на постоянной основе", - написал Юрий Шалабаев.

Незаконной торговли в тоннеле обнаружено не было, добавил мэр.

Напомним, что тоннель на Московском вокзале уже приводили в порядок в 2020 году после жалоб нижегородцев.

Ранее сообщалось, что подземный переход на пл. Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде будет отремонтирован в 2022 году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
25 июля 2022 20:00Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди полицейских-кинологов
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph