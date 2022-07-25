Лестницы в подземном переходе на Московском вокзале в Нижнем Новгороде отремонтируют Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Лестницы в подземном переходе на Московском вокзале в Нижнем Новгороде отремонтируют. Соответствующее поручение дал мэр Юрий Шалабаев во время осмотра тоннеля.

По словам главы города, внешний вид перехода портят объявления, которые постоянно убираются, но спустя некоторое время их снова расклеивают. Администрация рассмотрит вопрос о том, как можно исправить эту ситуацию.

Также подрядчик до 15 августа должен будет помыть тоннель.

"Проверю. Чистоту нужно поддерживать на постоянной основе", - написал Юрий Шалабаев.

Незаконной торговли в тоннеле обнаружено не было, добавил мэр.

Напомним, что тоннель на Московском вокзале уже приводили в порядок в 2020 году после жалоб нижегородцев.

Ранее сообщалось, что подземный переход на пл. Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде будет отремонтирован в 2022 году.