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Культура и отдых

Цветы высотой 15 метров "выросли" на здании в Щербинках

28 июля 2022 12:52  [133] Культура и отдых

Фото: из личного архива Алексея LexusOne

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Красота природы, искусно отображённая красками из баллончиков, отпечаталась на здании на улице Тропинина в Щербинках. Живописная работа, которая никого не оставляет равнодушным, выполнена известным нижегородским граффитчиком Алексеем LexusOne.

Как рассказал художник НИА "Нижний Новгород", данную площадку под стрит-арт ему предложили сотрудники "Теплоэнерго".

Высота мурала составляет около 15 метров - это примерно 4 этажа. На то, чтобы нанести его, художнику понадобилось больше недели. По оценке Алексея, это довольно долго.

У работы есть предыстория. Ещё в 2011 году LexusOne нарисовал серию граффити "Городские цветы". Её наверняка помнит каждый, кто хоть раз проезжал по метромосту.

"Идея заключалась в том, чтобы люди обратили внимание на красоту природы которая нас окружает. Буквально находится у нас под ногами", - поделился LexusOne.

По задумке автора цветы на здании в Щербинках являются продолжением той серии, только цветы за 10 лет немного подросли.

Пока граффитчик создавал свою картину на стене здания, горожане неоднократно демонстрировали позитивную реакцию на происходящее.

"Жители соседних домов поддерживали меня тёплыми словами, за это им огромное спасибо", - рассказал Алексей. В один из дней он даже нашёл приклеенный к стропе страховки листок с посланием в свой адрес.

Напомним, ранее Юрий Шалабаев предложил создать реестр объектов и территорий для размещения работ уличных художников в Нижнем Новгороде, который поможет граффитистам выбрать необходимую площадку для творчества под свою концепцию.

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Теги:
граффити Живопись Художник
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