Более 1,1 млн туристов посетили Нижегородскую область в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уже более 1,1 млн туристов посетили Нижегородскую область в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве туризма и промыслов региона.

Согласно информации, туристы, находясь в Нижегородской области до 7 дней, предпочитают посетить Нижний Новгород вместе с Городцом, Арзамасом, Дивеево и Выксой. Также популярны круизные туры по Волге с посещением Нижнего Новгорода, Городца, Чкаловска и Макарьева.

Чаще всего в Нижегородскую область приезжают гости из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, Свердловской области, Марий-Эл, Владимирской и Кировской областей.

Напомним, что только в майские праздники Нижегородскую область посетили более 150 тысяч туристов.

Ранее "Центр 800" презентовал промокампанию Нижнего Новгорода "100% настоящее.