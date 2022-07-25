Волонтеры "Единой России" будут помогать паломникам в Дивееве Общество

Фото пресс-служба НРО ЕР

Волонтеры "Единой России" отправились 28 июля в Дивеево для помощи паломникам, прибывшим на торжества в честь преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщили в пресс-службе НРО "ЕР".

Согласно информации, волонтеры станут работать в палаточном городке. Они будут помогать с размещением паломников, обеспечивать граждан одеялами, водой, заниматься уборкой в помещениях.

Кроме того, волонтеры смогут обеспечить быстрое оказание медпомощи (при необходимости).

"Уже на протяжении 19 лет наши волонтеры ездят в Дивеево, чтобы помогать паломникам. На торжества в честь памяти преподобного Серафима Саровского приезжают тысячи людей из разных уголков страны и даже из-за рубежа. Наши добровольцы будут помогать им в палаточном лагере, чтобы они чувствовали себя комфортно и спокойно. Приятно, что среди волонтеров много молодых ребят, которые хотят быть полезными, предлагают свою помощь. Ведь неравнодушие и отзывчивость делают наш мир добрее и лучше", - отметил руководитель волонтерского центра и исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

Перед поездкой в Дивеево волонтеры посетили службу в храме в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона, где получили духовное напутствие от благочинного Приокского округа Нижегородской епархии, иерея Владимира Панина.

Ранее сообщалось, что в селе Дивееве Нижегородской области состоялась приемка палаточного лагеря для паломников, которые прибудут в регион на празднование Дней памяти Серафима Саровского.