Новые ограждения установили на стройплощадке станции метро "Сенная" Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новые ограждения установили на стройплощадке станции метро "Сенная". В связи с этим тротуары на прилегающей территории оказалась частично перекрыты. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, ограждения установлены от площади Сенной до здания бывшей автостанции. В ближайшее время на них появятся баннеры.

Перед началом возведения самой станции территория застройки будет очищена от зданий и коммуникаций.

"И помните, что неудобства временны — комфорт навсегда", - отмечается в сообщении.

Ранее Нижегородское метро опубликовало фотографии строительства новых станций.

Напомним, что проектированием и строительством двух новых станций метро занимается АО "Моспроект-3". Стоимость работ составляет 35,5 млрд рублей. Завершение строительства линии метрополитена протяженностью 3,2 км. планируется до конца 2025 года.

Также ранее сообщалось, что нижегородцы получат компенсации по рыночной цене за изъятые при строительстве метро дома.