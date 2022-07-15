Нижегородцы получат компенсации по рыночной цене за изъятые при строительстве метро дома Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцы получат компенсации по рыночной цене за изъятые при строительстве метро дома. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, при определении размера компенсации владельцам изымаемой недвижимости учитывается рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка под домом, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием.

Как уточнили в администрации города, другое жилье может быть предоставлено только при наличии соответствующего соглашения и только с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

Кроме того, если дом не включен в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, то администрация должна выплатить только компенсацию за изымаемое жилое помещение.

Ранее Нижегородское метро опубликовало фотографии строительства новых станций.

Напомним, что проектированием и строительством двух новых станций метро занимается АО "Моспроект-3". Стоимость работ составляет 35,5 млрд рублей. Завершение строительства линии метрополитена протяженностью 3,2 км. планируется до конца 2025 года.

Администрация Нижнего Новгороде уже подготавливает площадку под строительство станции "Сенная".

Также ранее сообщалось, что работы по строительству метро на площади Сенной начнутся в сентябре 2022 года. При работах не будут затронуты два ОКН на улице Большой Печерской.