УГИБДД Нижнего Новгорода подвело итоги акции "Злостный должник" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями службы судебных приставов провели на территории Нижнего Новгорода акцию "Злостный должник". Профилактическое мероприятие проходило в течение недели - с 19 по 27 июля.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД, инспекторы выявляли неплательщиков штрафов за нарушение ПДД. Акция проводилась в целях погашения задолженностей по оплате штрафов за нарушение ПДД, а также повышения уровня транспортной дисциплины в Нижнем Новгороде.

Всего, по информации ведомства, злостно уклоняются от оплаты штрафов 152 нижегородца, за каждым из которых числятся свыше 50 неоплаченных штрафов.

В Госавтоинспекции отметили, что на водителя, не оплатившего штраф в установленный законом срок, составляется административный материал по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ). Санкция данной статьи влечёт двукратное увеличение размера штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток, либо до 50 часов обязательных работ.

За время проведения мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции составлено 85 протоколов по указанной статье.

Проверить имеющиеся задолженности по штрафам возможно через портал госуслуг и в разделе официального сайта ГИБДД МВД "Проверка штрафов".

Ранее сообщалось, что количество ДТП в Нижегородской области снизилось на 8,2% по итогам 6 месяцев 2022 года.