Почти 150 жителей Донбасса уже трудоустроились в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 150 жителей Донбасса уже трудоустроились в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении по труду и занятости региона.

Согласно информации, на данный момент о своем желании найти работу заявили 307 человек, прибывших в Нижегородскую область с территорий Украины, ДНР и ЛНР. 146 граждан уже трудоустроены, а еще 16 вынужденных переселенцев подготавливают документы, необходимые для трудоустройства.

Как рассказали в управлении, служба занятости располагает вакансиями в различных сферах деятельности. Также доступны вакансии с предоставлением жилья от работодателя или компенсацией стоимости аренды.

Со всеми гражданами проводится индивидуальная работа, оказывается помощь в прохождении собеседований. Центры занятости организуют совместные выезды с работодателями в пункты временного размещения беженцев, проводят онлайн-ярмарки вакансий.

Ранее сообщалось, что Дума Нижнего Новгорода одобрила бесплатное питание для детей из ДНР и ЛНР.

Также нижегородцам предложили предоставить квартиры в аренду для жителей Донбасса.