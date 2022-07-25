Количество кабинок на канатной дороге в Нижнем Новгороде не будет увеличено из-за санкций Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Количество кабинок на канатной дороге в Нижнем Новгороде не будет увеличено из-за санкций. Об этом сообщили в Минтрансе Нижегородской области, отвечая на вопросы подписчиков главы региона в соцсети "Вконтакте".

Как рассказал в сообщениях нижегородец, на канатной дороге наблюдается длинные очереди в связи с большим количеством туристов. Жители города Бор предложили увеличить количество кабинок для увеличения пропускной способности.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона сообщили, что докупка и установка французских кабин в настоящее время невозможна в связи с попадаем канатных дорог России под санкции.

Ранее сообщалось, что на Бору началось благоустройство площади перед станцией канатной дороги.

Также напомним, что с 1 мая на нижегородской канатной дороге изменилась стоимость проездных.