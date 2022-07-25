Ежегодная благотворительная акция "Скоро в школу" стартует в Нижегородской области 1 августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ежегодная благотворительная акция "Скоро в школу" стартует в Нижегородской области 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации, в рамках акции нижегородцам предлагается собрать школьные принадлежности, необходимые школьникам: канцелярские принадлежности, рюкзаки, спортивная одежда, обувь.

"Сборы первоклассника в школу – радостное и одновременно волнительное мероприятие не только для ребенка, но и для его родителей. А еще, и все мы об этом знаем, довольно затратное. К сожалению, не каждая семья имеет возможность купить сразу все необходимое для школы своим детям. Все собранные вещи будут переданы тем, кто в этом нуждается", - рассказала министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева.

Акция будет проходить до 1 сентября. Принять в ней участие может любой желающий. Адреса пунктов приема вещей можно уточнить в районных управлениях социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, что группы продленного дня в школах Нижнего Новгорода статут бесплатными для льготников.

Также напомним, что с 1 сентября в школах Нижнего Новгорода будет введена одинаковая плата за продленку.