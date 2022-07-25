Лето продолжается: жаркая погода с температурой до +28° установится в Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Несмотря на наступление финального месяца, лето совершенно не собирается сдавать свои позиции. В предстоящую рабочую неделю над Нижегородской областью будет господствовать антициклон, что гарантирует жителям региона солнечную, сухую и не по сезону тёплую погоду.

Понедельник начнётся с +20…+23°, во вторник станет на градус ещё теплее, в среду уже +26…+27°, а в четверг и пятницу дневная температура достигнет максимума, +27…+29°.

В ночные часы температура повысится с +13…+14° в начале недели до +17…+19° – в конце. Как отмечают синоптики, такой температурный фон на 4–5° выше, чем положено по климатической норме.

В течение недели слабый ветер будет менять направление с северного на восточное, не усиливаясь выше 2 м/с. А вот небо будет облачным с прояснениями, что не даст установиться зною.

Атмосферное давление в норме - около 752 мм рт.юст. Значительных геомагнитных возмущений не ожидается.