Декадник детской дорожной безопасности стартовал в Нижнем Новгороде с 1 августа

С 1 августа на территории Нижнего Новгорода стартовал декадник детской дорожной безопасности. Об этом сообщили в отделении по пропаганде БДД ОГИБДД городского Управления МВД.
Согласно информации, с начала 2022 года на дорогах областного центра наблюдается рост количества пострадавших в ДТП детей - на 17%.
Так, за 7 месяцев текущего года произошло 113 аварий с участием несовершеннолетних, в которых 118 детей получили телесные повреждения различной степени тяжести. Причём 20 таких ДТП зафиксировано в течении июля.
Как рассказали в ГИБДД, в ближайшие несколько месяцев на дорогах города Нижнего Новгорода сотрудники Госавтоинспекции совместно с волонтёрами, студентами, родительской общественностью, а также при участии педагогов и воспитателей образовательных учреждений ежедневно будут проводить разнообразные мероприятия с юными пешеходами, пассажирами и велосипедистами. Все акции будут направлены на укрепление навыков безопасного участия детей в уличном движении.
Нижегородская Госавтоинспекция рекомендует родителям ежедневно напоминать своим детям о соблюдении мер дорожной безопасности.
Водителям же необходимо помнить о соблюдении скоростного режима, особенно возле пешеходных переходов и мест скопления людей.
Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия на дорогах Нижегородской области погибли 8 детей.
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