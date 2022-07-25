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Общество

Тарифы в общественном транспорте Нижнего Новгорода повысились с 1 августа

01 августа 2022 13:15  [124] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Тарифы в общественном транспорте Нижнего Новгорода повысились с 1 августа.

Напомним, что теперь стоимость билета за одну поездку во всех видах транспорта при оплате с помощью бесконтактных банковских карт составит 30 рублей (ранее стоимость такой поездки составляла 26 рублей, у ряда частных перевозчиков – 30 рублей), при оплате наличными – 35 рублей (ранее– 30 рублей).

Как отметил директор ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артем Бафанов, "для изменения стоимости проезда есть ряд объективных причин, которые невозможно не учитывать, важно сохранить автотранспортные предприятия, не допустив их банкротства, но интересы жителей региона в приоритете".

Ранее нижегородские перевозчики заявили, что себестоимость проезда одного пассажира в трамвае или троллейбусе в Нижнем Новгороде составляет 43 рубля, в автобусе, - 33-35 рублей, в зависимости от маршрута, а в метро достигает 70 рублей.

Также напомним, что с 23 августа в Нижнем Новгороде начнут вводить новую маршрутную сеть. Перед ее запуском с перевозчиками заключат временные брутто-контракты, согласно которым в маршрутках начнут действовать проездные, а также бесплатные пересадки.

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Теги:
Общественный транспорт Тарифы
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