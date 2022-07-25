Введение новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде начнется 23 августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Введение новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде начнется 23 августа. Об этом заявил директор Центра развития транспортных систем Артем Бафанов в ходе прямого эфира, посвященного новой маршрутной сети нижегородской агломерации.

Согласно информации, с перевозчиками заключат временные брутто-контракты, согласно которым в маршрутках начнут действовать проездные, а также бесплатные пересадки.

Контракты будут заключаться до 31 декабря 2022 года. До конца года специалисты проанализируют работу новой маршрутной сети и при необходимости внесут корректировки. Долгосрочные договоры с перевозчиками планируется заключить в начале следующего года.

Как подчеркнул Артем Бафанов, после заключения контрактов маршрутки продолжать работать по действующим маршрутам, так как у перевозчиков есть действующие свидетельства со сроком до 2024-2025 годов.

Ранее сообщалось, что более 20 маршрутов автобусов будет изменено с введением новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде, а более 30 маршруток будет сохранено до 2025 года.

Также ранее была запущена интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде. Кроме того, уже работает "горячая линия" по ее работе.