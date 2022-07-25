Мастер-классы и развлекательные программы организуют на ярмарке народных промыслов на Нижне-Волжской набережной Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мастер-классы и развлекательные программы организуют на ярмарке народных промыслов на Нижне-Волжской набережной. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, работу ярмарки продлили до конца лета.

Как рассказал директор департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода Александр Симагин, на ярмарке представлены расписные матрешки, декоративная посуда, натуральная косметика, изделия из кожи и дерева с причудливой резьбой, дизайнерские украшения и игрушки, городецкие пряники

С 5 августа и далее каждую субботу на ярмарке будут работать аниматоры, которые подготовили для нижегородцев различные игры, загадки, а также традиционные русские песни и танцы.

Также будут организованы мастер-классы от мастеров-ремесленников. Занятия будут проводиться в здании туристско-информационного центра у ротонды № 3 на Нижне-Волжской набережной. Кроме того, будут организованы различные активности от компании "URentBike.ru" и яхт-клуба "Лето".

Ярмарка будет работать ежедневно на Нижне-Волжской набережной с 10:00 до 20:00 до 31 августа. 5 августа развлекательные мероприятия пройдут с 15:00 до 19:00. Далее программа будет начинаться в 13:00.

Расписание мастер-классов:

05 августа - мастер-класс по Мезенской росписи по дереву.

13 августа - мастер-класс по мокрому валянию "Валенок – Шептун".

20 августа - мастер-класса по декоративным салфеткам из ткани в технике "Верховая набойка на ткани".

27 августа- мастер-класс по работу с гончарным кругом "Чаша моей мечты".

Ранее была объявлена программа фестиваля "Да, шеф!" в Нижнем Новгороде на 6-7 августа.

Также напомним, что ужин-реконструкцию организуют в Гербовом зале Нижегородской ярмарки 6 и 20 августа.