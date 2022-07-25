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Культура и отдых

Ужин-реконструкцию организуют в Гербовом зале Нижегородской ярмарки 6 и 20 августа

27 июля 2022 18:52  [90] Культура и отдых

Нижегородская ярмарка запустила новый проект – серию гастрономических спектаклей (12+). Как рассказали организаторы, в историческом Гербовом зале продут проходить стилизованные ужины, которые воссоздадут традицию роскошных купеческих приёмов.

Нижегородская ярмарка в XIX веке славилась своими приёмами: каждый день в Главном доме собирались представители купечества, чиновники, почётные гости – литераторы, музыканты по приглашению ярмарочного комитета. Здесь пробовали изысканные блюда, заводили знакомства, узнавали новости от путешественников.

Во время ужинов, организованных в стиле позапрошлого века, гостям предложат специальное меню блюд по рецептам от лучших поваров ярмарочных ресторанов в авторской подаче: например, фирменный ярмарочный пирожок, крем-суп из ветлужских раков с кусочками судака и мусс из топлёного творога с карамелизованной чёрной редькой. А вместе с десертом будет подан чай из самовара.

Помимо подачи блюд локальной кухни аутентичную атмосферу будут создавать актёры двухчасового иммерсивного спектакля под аккомпанемент рояля и выступления вокалистки с романсами XIX века.

Ужины будут организованы в 19:00 6 и 20 августа. Стоимость билета: 4 800 рублей.

Билеты можно купить по ссылке.

Напомним, что Нижегородская ярмарка отмечает в этом году своё 200-ление. Программа празднования открылась 15 июля иммерсивным шоу.

Также на территории Ярмарки до 25 августа каждые выходные будут проходить праздничные гулянья, а для детей состоятся бесплатные кукольные спектакли.

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Теги:
Нижегородская ярмарка Рестораны Спектакль
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