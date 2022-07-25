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Около 4 тысяч жителей Донбасса прибыли в Нижегородскую область с начала эвакуации. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве социальной политики региона.
Согласно информации, эвакуированные в регион с территории ЛНР, ДНР и Украины люди размещены в гостиницах, отелях, базах отдыха, учреждениях социальной защиты и спорта, перепрофилированных под пункты временного размещения.
Также часть вынужденных переселенцев проживает у родственников и знакомых, либо самостоятельно снимают жильё.
Кроме того, эвакуированные семьи размещают в квартирах, которые правительство региона арендует у нижегородцев, готовых предоставить их в качестве ПВР. Для этих целей используется 137 квартир.
Как добавили НИА "Нижний Новгород" в Минобре региона, по данным на 29 июля в Нижегородской области находятся более 900 детей, эвакуированных с территории Украины. По желанию родителей часть из них устроена в детсады и школы.
Ранее сообщалось, что почти 150 жителей Донбасса уже трудоустроились в Нижегородской области.
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