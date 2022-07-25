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Общество

Новый детский сад на 160 мест открыли в Шаранге

01 августа 2022 16:19  [104] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новый детский сад на 160 мест открыли в Шаранге. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как рассказал Глеб Никитин, он уже был в рабочем поселке 3 года назад, где посетил детский сад. Тогда глава региона отметил уют в учреждении и хорошую работу коллектива, однако старое здание уже не соответствовало требованиям. Поэтому было принято решение о строительстве детсада.

Новое учреждение открылось 1 августа. В нем обустроены музыкальный и спортивный залы, а также бассейн.

Детский сад "Акварель" рассчитан на 160 мест, в том числе 60 мест для детей от 1,5 до 3-х лет. В настоящее время сад полностью укомплектован.

Стоимость строительства составила более 229 млн рублей, из которых федеральные средства- 143,6 млн руб., областные – 60,7 млн руб., местного бюджета – 2,5 млн руб., прочих источников – 22,9 млн руб.

Ранее сообщалось, что детский сад в нижегородском ЖК "Новая Кузнечиха" достроят до конца года.

Также напомним, что детских сад на 200 мест планируется построить в 5-м микрорайоне Мещерского озера.

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Теги:
Детсады Шаранга
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