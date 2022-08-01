Парковку запретят на участках улицы Романтиков и проспекта Бусыгина с 21 августа Общество

Фото: ЦОДД

Парковку запретят на участках улицы Романтиков и проспекта Бусыгина с 21 августа. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ограничения на остановку и стоянку автомобилей вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.

Так, парковка будет запрещена на участке около дома №2 по улице Романтиков и на участке проспекта Бусыгина от ул. Бурденко до ул. Героя Васильева.

Ранее сообщалось, что парковку запретят на участках проспекта Ленина с 5 августа, а с 15 будет стоянка будет ограничена на участке улицы Стрелка.