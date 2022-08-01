Выставка старинных изображений нижегородской ярмарки открылась в Русском музее фотографии Культура и отдых

Фото пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

В Русском музее фотографии с 2 августа по 14 декабря будет работать выставка анаглифных фотографий Нижегородской ярмарки рубежа XIX-XX веков. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, экспозиция включает в себя музейные экспонаты, а также фотографии из собрания Фонда сохранения наследия имени Сергея Челнокова. Посетители также смогут увидеть стереофильм Дмитрия Новикова "Нижегородская ярмарка".

"На выставке можно увидеть экспонаты, которые не были изначально стереофотографиями. Они были преобразованы в анаглифы позднее, что позволяет посмотреть на них уже с другой точки зрения и с необычной глубиной", - отметила заместитель директора Русского музея фотографии Ольга Вершинина.

Обширный стереоархив Сергея Васильевича Челнокова (1861-1924) включает снимки, сделанные в разных странах и городах России, в том числе на Нижегородской ярмарке. Фотографии другого любителя, нижегородца Дмитрия Николаевича Смирнова (1891-1980), были сделаны во время весеннего половодья и показывают ярмарку, погруженную в межсезонную тишину и безлюдье.

Экспозиция дополнена работами известных нижегородских фотографов Андрея Карелина и Максима Дмитриева, никогда не использовавших стереокамеру.

Справка

Анаглифный метод представления и просмотра стереоскопических изображений был изобретён очень давно. Принцип метода прост - разделение спектра цвета на две части, одна часть отдаётся для левого ракурса, а другая - для правого.