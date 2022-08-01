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Роспотребнадзор не рекомендует купаться на 12 пляжах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Поскольку всего в Нижнем Новгороде официально открыто 14 муниципальных пляжей, теперь практически все они небезопасны.
Согласно информации, микробиологические показатели воды не соответствует нормам в следующих нижегородских водоемах:
Канавинский район:
- озеро Сортировочное, ул. Архангельская;
- озеро Мещерское, Мещерский бульвар;
- озеро Больничное у больницы №39.
Сормовский район:
- озеро Лунское;
- озеро Светлоярское, пляжи на улицах Мокроусова и Гаугеля;
- озеро Пестичное.
Автозаводский район:
- Озеро ПКиО 2 очереди, пляжи на пр. Молодежный и ул. Смирнова;
- Озеро парка имени 777-летия Нижнего Новгорода.
Ленинский район:
- Озеро Силикатное, пляжи на пр. Ленина, 19б и пр. Ленина, 23.
Напомним, что заглатывание воды при купании на любых открытых водоемах, а также употребление этой воды для питья создают угрозу заражения инфекционными и паразитарными болезнями.
Ранее сообщалось, что водолазы повторно обследуют и очищают пляжи и места купания в Нижнем Новгороде.
Также спасатели призывают нижегородцев соблюдать требования безопасности на пляже.
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