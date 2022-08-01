Роспотребнадзор не рекомендует купаться на 12 пляжах Нижнего Новгорода Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Роспотребнадзор не рекомендует купаться на 12 пляжах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поскольку всего в Нижнем Новгороде официально открыто 14 муниципальных пляжей, теперь практически все они небезопасны.

Согласно информации, микробиологические показатели воды не соответствует нормам в следующих нижегородских водоемах:

Канавинский район:

- озеро Сортировочное, ул. Архангельская;

- озеро Мещерское, Мещерский бульвар;

- озеро Больничное у больницы №39.

Сормовский район:

- озеро Лунское;

- озеро Светлоярское, пляжи на улицах Мокроусова и Гаугеля;

- озеро Пестичное.

Автозаводский район:

- Озеро ПКиО 2 очереди, пляжи на пр. Молодежный и ул. Смирнова;

- Озеро парка имени 777-летия Нижнего Новгорода.

Ленинский район:

- Озеро Силикатное, пляжи на пр. Ленина, 19б и пр. Ленина, 23.

Напомним, что заглатывание воды при купании на любых открытых водоемах, а также употребление этой воды для питья создают угрозу заражения инфекционными и паразитарными болезнями.

Ранее сообщалось, что водолазы повторно обследуют и очищают пляжи и места купания в Нижнем Новгороде.

Также спасатели призывают нижегородцев соблюдать требования безопасности на пляже.