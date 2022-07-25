Спасатели призывают нижегородцев соблюдать требования безопасности на пляже Общество

НИА "Нижний Новгород"

Спасатели призывают нижегородцев соблюдать правила безопасности во время купания, сообщили в Управлении ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Как отметили в учреждении, участились случаи гибели нижегородцев на воде.

По словам начальника отдела гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по Сормовскому району Сергея Барыкина, во время нахождения у воды следует избегать злоупотребления спиртным, а кроме того, нужно следить за детьми.

Как отмечают спасатели, этим летом им неоднократно приходилось оказывать помощь гражданам, которые находились в состоянии опьянения и не могли самостоятельно выйти из воды на берег.

Ранее сообщалось, что c начала лета в Нижегородской области зарегистрировано почти 60 происшествий на воде, в результате которых утонули 44 человека.