Более 1,5 тысячи человек посетили "Поезд Победы" в Нижнем Новгороде 1-2 августа Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Передвижной музей "Поезд Победы" в Нижнем Новгороде за два дня посетили 1 519 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в Нижегородской области выставку организуют НРО движения "Волонтеры Победы" и Минобр региона.

Как рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, проект "Поезд Победы" воспитывает современное поколение в духе патриотизма, духовных, моральных ценностей.

За два дня передвижной музей посетили ветераны, дети из детских домов, а также эвакуированные в Нижегородскую область жители ДНР и ЛНР.

Замминистра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Дмитрий Кабайло подчеркнул, что "подобные проекты – наша дань памяти и благодарности простым, скромным, мужественным людям, изменившим мир, погибшим в боях, приближая освобождение страны от фашистов."

Напомним сообщалось, что в марте выставку "Поезд Победы" в Нижнем Новгороде посетили более 3,5 тыс. человек .