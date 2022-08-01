Прогноз погоды на август
Бесплатные кукольные спектакли на Ярмарке
Микрорайон для многодетных семей построят на Бору
Летние кинотеатры в нижегородских парках
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 4 августа 2022 года
Рециркулятор
Встань на защиту отечества
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2022 20:29  [262] Дополнительные поезда "Ласточка" из Нижнего Новгорода в Киров могут появиться в 2023 году
04 августа 2022 18:44  [223] Нижегородские предприятия-участники нацпроекта могут принять участие во Всероссийском чемпионате по производительности
04 августа 2022 18:23  [362] Электричка из Нижнего Новгорода в Казань начала курсировать 4 августа
04 августа 2022 18:02  [220] Набережную Гребного канала перекроют 7 августа из-за триатлона "Мужество"
04 августа 2022 17:33  [281] Электричку Мыза-Кстово планируется запустить в 2025 году
04 августа 2022 17:26  [232] Нижегородцам компенсируют стоимость поврежденных после пожара на складе Ozon товаров
04 августа 2022 17:17  [229] Двустороннее движение транспорта введут на улице Студёной в Нижнем Новгороде с 25 августа
04 августа 2022 17:08  [193] Утверждена архитектурно-художественная концепция улицы Ульянова в Нижегородском районе
04 августа 2022 16:53  [170] Жеребьёвку на разрешение на добычу копытных и медведя провели в Нижегородской области
04 августа 2022 16:43  [175] Сквер на улице Веденяпина в ближайшее время откроется после благоустройства
Общество

Более 1,5 тысячи человек посетили "Поезд Победы" в Нижнем Новгороде 1-2 августа

03 августа 2022 14:20  [238] Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Передвижной музей "Поезд Победы" в Нижнем Новгороде за два дня посетили 1 519 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в Нижегородской области выставку организуют НРО движения "Волонтеры Победы" и Минобр региона.

Как рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, проект "Поезд Победы" воспитывает современное поколение в духе патриотизма, духовных, моральных ценностей.

За два дня передвижной музей посетили ветераны, дети из детских домов, а также эвакуированные в Нижегородскую область жители ДНР и ЛНР.

Замминистра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Дмитрий Кабайло подчеркнул, что "подобные проекты – наша дань памяти и благодарности простым, скромным, мужественным людям, изменившим мир, погибшим в боях, приближая освобождение страны от фашистов."

Напомним сообщалось, что в марте выставку "Поезд Победы" в Нижнем Новгороде посетили более 3,5 тыс. человек .

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВОВ Музеи
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Все для Победы!
Фоторепортажи
Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ ФК Пари НН - ЦСКА
01 августа 2022 17:30"Пари НН" - ЦСКА. Первый домашний матч в сезоне МИР РПЛ
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph