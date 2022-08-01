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Политика

Восемь человек претендуют на место в Думе Нижнего Новгорода

03 августа 2022 14:50  [433] Политика
Гордума Нижнего Новгорода

Гордума Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Восемь человек претендуют на место в Думе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в избиркоме Нижегородской области.

Напомним, что дополнительные выборы в Думу Нижнего Новгорода пройдут на избирательном округе № 31 11 сентября. Они связаны с досрочным прекращением полномочий депутата городской Думы Татьяны Гриневич, которая была избрана депутатом Заксобрания Нижегородской области.

Согласно данным на сайте избиркома региона, зарегистрировано 7 кандидатов: Андрей Артюшкин ("Единая Россия"), Михаил Горбатов (КПРФ), Алексей Кожухов ("Справедливая Россия за правду"), Роман Кондратьев ("Новые люди"), Александр Сидельников (ЛДПР), Игорь Соловьев ("Партия пенсионеров в Нижегородской области"), Максим Сорокин (самовыдвиженец).

В регистрации было отказано самовыдвиженцу Татьяне Власовой.

При этом отсутствует информация о регистрации самовыдвиженцев-однофамильцев - Андрея и Евгения Лазаревых.

Как сообщил в своих соцсетях бывший депутат Думы Нижнего Новгорода Евгений Лазарев, ему было отказано в регистрации, тогда как его однофамилец был зарегистрирован в качества кандидата.

Ранее сообщалось, что Андрей Дранишников досрочно сложил полномочия депутата Думы Нижнего Новгорода. Довыборы по одномандатному избирательному округу №10 пройдут в сентябре 2023 года.

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Теги:
Выборы Гордума
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