Нижегородские депутаты помогают восстанавливать школу в городе Харцызске ДНР Политика

Фото пресс-служба ЗСНО

НИА "Нижний Новгород"

Депутаты из Нижнего Новгорода помогают с ремонтом школы №7 в городе Харцызск Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания.

Согласно информации, груз пластиковых окон для школы из Нижнего Новгорода в Харцызск отправлен благодаря помощи руководителя строительной компании ООО "СЗ "АГК", депутата ЗСНО Вадима Пичугина и депутата Гордумы Карима Ибрагимова.

Замену окон в школьном спортзале планируется закончить к 15 августа. Скорейшее завершение всех ремонтных работ в школе – непременное условие для возобновления учебного процесса.

Депутаты понимают важность участия в гуманитарных благотворительных проектах, в том числе проводимых по линии партии "Единая Россия".

Ранее сообщалось, что делегация из Харцызска обсудила с нижегородскими НКО конкурс в поддержку жителей ДНР.