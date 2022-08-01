Нижегородские депутаты помогают восстанавливать школу в городе Харцызске ДНР

Фото пресс-служба ЗСНО
НИА "Нижний Новгород"
Депутаты из Нижнего Новгорода помогают с ремонтом школы №7 в городе Харцызск Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания.
Согласно информации, груз пластиковых окон для школы из Нижнего Новгорода в Харцызск отправлен благодаря помощи руководителя строительной компании ООО "СЗ "АГК", депутата ЗСНО Вадима Пичугина и депутата Гордумы Карима Ибрагимова.
Замену окон в школьном спортзале планируется закончить к 15 августа. Скорейшее завершение всех ремонтных работ в школе – непременное условие для возобновления учебного процесса.
Депутаты понимают важность участия в гуманитарных благотворительных проектах, в том числе проводимых по линии партии "Единая Россия".
Ранее сообщалось, что делегация из Харцызска обсудила с нижегородскими НКО конкурс в поддержку жителей ДНР.
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