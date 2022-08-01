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Культура и отдых

Опубликована программа нижегородского фестиваля "Столица закатов" на 5-7 августа

03 августа 2022 15:32  [454] Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мультижанровый музыкальный фестиваль "Столица закатов" вновь пройдет в Нижнем Новгороде в эти выходные.

Так, с пятницы по воскресенье все желающие смогут посетить выступления музыкантов на набережной Федоровского, Нижневолжской набережной, на Стрелке и на площади Сенной в рамках "Столица закатов. Соло на закате".

5 августа с 19:30 до 20:30 на Нижневолжской набережной у причала №5 с гармошкой выступит Иван Кудрин, а в это же время на Стрелке пройдет выступление клавишника Вадима Абрамова.

6 августа с 19:30 до 20:30 пройдут концерты на набережной Федоровского (группа "Ветер Фанга"), Нижневолжской набережной (Регина Сорокина) и Стрелке (скрипачка Мария Романова).

7 августа с 18:00 до 22:00 в амфитеатре Нижневолжской набережной пройдет танцевальный опен-эйр от студии танцев Mambojazz и Social Dance Studio, а с 19:30 до 20:30 на площади Сенной свой сет сыграет DJ Lil’ Scratch, а на набережной Федоровского в нескольких стилях выступит Nadia Sax.

Выступления музыкантов могут быть отменены из-за погодных условий. Актуальную информацию можно узнать в Telegram-канале "Нижний 800".

6 августа в арт-кластере "Красная Слобода" выступит - Дельфин - лауреат молодёжной премии "Триумф", премии MTV Russia Music Awards как лучший артист и многих других престижных российских и международных премий. Количество мест ограничено. Вход осуществляется по билетам, строго 18+.

В сквере Свердлова 6 августа с 12:00 до 22:00 пройдет фестиваль городских дворовых игр в рамках программы "Столица закатов. Искра". Посетителей ждут зона старых дворовых игр, тир, лекции, танцы и выступление московской музыкальной группы "Свидание". Вход свободный.

7 августа в Александровском саду в 20:00 пройдет благотворительный концерт композитора Николы Мельникова в коллаборации с проектом "800 добрых дел". Цель концерта — собрать средства на лечение Софии Куклевой, подопечной фонда НОНЦ — партнера платформы "800 добрых дел". Пожертвование на любую посильную сумму можно сделать на сайте фонда по ссылке.

На сцене "Ракушка" Никола Мельников выступит с новым ансамблем Octo, посвященным виолончели. Вход на концерт осуществляется по регистрации.

Напомним, что 6 и 7 августа на территории нижегородского парка "Швейцария" пройдет второй гастрономический фестиваль для всей семьи "Да, шеф!" . Гостей праздника ждут зрелищные кулинарные баттлы, костюмированное шествие, концерт Мити Фомина и много вкусной местной еды и локальных продуктов.

Ранее "Заповедные кварталы" анонсировали концерты и экскурсии на эту неделю.

Также напомним, что мастер-классы и развлекательные программы организуют на ярмарке народных промыслов на Нижне-Волжской набережной.

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Теги:
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