Новый мост через реку Ширмакша построили в Нижегородской области Общество

Фото: ГУАД Нижегородской области

Новый мост через реку Ширмакша введён в эксплуатацию в Ковернинском районе. Об этом сообщили в ГУАД Нижегородской области.

Раньше на этом месте был деревянный мост шириной 4 м, по которому могли ездить исключительно легковые автомобили, а грузовикам приходилось "делать крюк". Теперь же дорога между Ковернинским и Сокольским районами стала короче на 40 км.

Как рассказал глава МСУ Ковернинского муниципального района Олег Шмелёв, саму дорогу отремонтировали ещё в 2015 году.

"Конечно, современный мост здесь был необходим. Кроме многочисленных личных автомобилей и автотранспорта фермы АПК "Мир", здесь ходит школьный автобус, который довозит детей из четырёх деревень", - отметил глава местной администрации.

Теперь здесь появился железобетонный мостовой переход шириной 6 м, построены автодорожные подходы к нему, дождеприёмные лотки, а также установлены ограждения и необходимые знаки. Стоимость работ по контракту составила 32,2 млн рублей.

Всего в этом году благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Нижегородской области планируют отремонтировать и реконструировать восемь мостов общей протяжённостью около 500 м. На эти цели предусмотрено 270 млн рублей.

Ранее сообщалось, что мост через Узолу в Ковернинском районе будет отремонтирован к ноябрю текущего года.