Мост через Узолу в Ковернинском районе будет отремонтирован к ноябрю текущего года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мост через Узолу в Ковернинском районе будет отремонтирован к ноябрю текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, стоимость ремонта моста на дороге Шадрино – Хрящи - Дурандино по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" оценивается в 20 млн рублей.

Как рассказал глава МСУ Ковернинского района Олег Шмелев, мост долгое время оставался бесхозным. Он обеспечивает транспортное обеспечение ближайший населенных пунктом и ферм племзавода имени Ленина.

Протяженность моста – около 60 метров, ширина – 8 метров. В рамках ремонтных работ уже завершена расчистка русла реки и убрано старое покрытие. Сейчас идет устройство выравнивающего слоя из бетона, а затем подрядчик приступит к замене деформационных швов, укладке верхнего слоя асфальта и монтажу ограждений.

Инженер по техническому надзору подрядной организации ООО "Мостсервис" Кирилл Волосников отметил, что деформационные швы будут заменены с использованием российских комплектующих, также будут установлены новые оцинкованные перила.

Ранее сообщалось, что участок дороги Городец – Ковернино отремонтируют в этом году по нацпроекту.

Напомним, что Нижегородской области дополнительно было выделено более 3,3 млрд рублей на строительство и модернизацию дорог. Эти средства будут направлены на ремонт 165 км автодорог в 2022 году.

Всего же в регионе на ремонт дорог выделено около 11 млрд рублей, которые будут направлены на приведение в нормативное состояние более 700 км автомобильных дорог и более 450 погонных метров мостов.