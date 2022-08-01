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Общество

Глава Нижнего Новгорода сообщил о завершении дорожного ремонта на пяти объектах

04 августа 2022 12:26  [198] Общество
Фото пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о завершении работ на пяти объектах, которые в 2022 году ремонтировались по нацпроекту БКД.

Как рассказал градоначальник, полностью готово дорожное покрытие на улицах Ульянова, Коновалова, мориса Тореза, а также нга проспекте Ильича и Похвалинском съезде.

На 18 объектах БКД в областном центре работы еще продолжаются.

"Самый масштабный ремонт мы проводим по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". И это не только крупные городские магистрали, но и дороги поменьше, которые важны нижегородцам в отдельных микрорайонах. Как я говорил ранее, в этом году обновим порядка 25 км дорог", - отметил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что ремонт дороги на Похвалинском съезде протяженностью почти 1,5 км по программе БКД в Нижнем Новгороде завершен на 85%. Напомним, что ремонт дорог продолжается в семи районах Нижнего Новгорода.

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Теги:
БКД Ремонтные работы
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