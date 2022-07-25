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Общество

Ремонт Похвалинского съезда в Нижнем Новгороде завершен на 85%

26 июля 2022 12:25  [79] Общество
Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Ремонт дороги на Похвалинском съезде протяженностью почти 1,5 км по программе БКД в Нижнем Новгороде завершен на 85%. Об этом сообщили в  в МКУ "ГУММиД".

Как рассказали в ведомстве, после окончания ремонта на проезжую часть нанесут термопластиковую разметку.

"К работе на этом участке приступили в начале июля, темпы набрали хорошие, большую часть работ на этом объекте уже выполнили. Похвалинский съезд - одновременно и видовое место в нашем городе, и важная транспортная магистраль, поэтому внимательно контролируем подрядчика, чтобы ремонт закончить во время и качественно", - отметили специалисты учреждения.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отмечал, что на 16 участках в настоящее время идут ремонтные работы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". На остальных участках подрядчики приступят к работе в ближайшее время.

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Теги:
БКД Дороги
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