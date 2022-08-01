Сквер на улице Веденяпина в ближайшее время откроется после благоустройства Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сквер на улице Веденяпина в ближайшее время откроется после благоустройства. Об этом сообщили в администрации Автозаводского района.

Согласно информации, в настоящее время в сквере идет приемка работ, выполненных в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Как рассказал глава района Александр Нагин, на бульваре протяженностью один километр заменено старое асфальтовое покрытие, появились обустроены пешеходные тротуары из брусчатки и асфальта, велодорожка, смонтировано освещение. Подрядчик уже устраняет выявленные нарушения.

Также в сквере по проспекту Ильича укладывают брусчатку, уже выполнена почти половина от общего объема работ. Проложены кабели освещения, установлены закладные под опоры.

В общественном пространстве на Южном шоссе началось устройство газона, идут работы по установке бортового тротуарного камня, устройству покрытия из асфальта и брусчатки на пешеходных дорожках. Уже полностью проложен кабель освещения и установлены закладные под опоры освещения.

Кроме того, в ближайшее время начнется благоустройство сквера на улице Дьяконова, которое оценивается в 71,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде завершилось благоустройство сквера на улице Марата в Канавинском районе и "Березовой рощи".

Также ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.