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Сквер на улице Марата в Канавинском районе открылся после благоустройства. Новое общественное пространство проверили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Как рассказал глава региона, за благоустройство этого сквера в голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" проголосовали почти 3 тысячи человек.
Как подчеркнул Глеб Никитин, Нижний Новгород поворачивается "лицом к рекам".
"Сегодня каждое новое общественное пространство рядом с берегом реки – это шаг к тому, чтобы город стал более красивым и комфортным. Что касается сквера на Марата, то он и раньше был любимым местом для семейных прогулок до того, как пришел в запустение. Сегодня мы возвращаем ему эту функцию", - сказал губернатор Нижегородской области.
В рамках благоустройства в сквере посадили более тысячи деревьев и кустарников, уложили около 4 тысяч кв.м покрытия из брусчатки и 2 тысячи кв.м асфальтового покрытия.
Также были установлены детский игровой комплекс "Динозавр" и "Птеродактиль", калейдоскоп, две карусели и детские качели, организованы парковка для самокатов и три велопарковки, размещены урны, скамьи, шезлонги, парковые стулья и перголы.
Ранее сообщалось, что благоустройство "Березовой рощи" завершилось в Нижнем Новгороде.
Также ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.
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