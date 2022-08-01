Сквер на улице Марата в Канавинском районе открылся после благоустройства Общество

Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сквер на улице Марата в Канавинском районе открылся после благоустройства. Новое общественное пространство проверили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как рассказал глава региона, за благоустройство этого сквера в голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" проголосовали почти 3 тысячи человек.

Как подчеркнул Глеб Никитин, Нижний Новгород поворачивается "лицом к рекам".

"Сегодня каждое новое общественное пространство рядом с берегом реки – это шаг к тому, чтобы город стал более красивым и комфортным. Что касается сквера на Марата, то он и раньше был любимым местом для семейных прогулок до того, как пришел в запустение. Сегодня мы возвращаем ему эту функцию", - сказал губернатор Нижегородской области.

В рамках благоустройства в сквере посадили более тысячи деревьев и кустарников, уложили около 4 тысяч кв.м покрытия из брусчатки и 2 тысячи кв.м асфальтового покрытия.

Также были установлены детский игровой комплекс "Динозавр" и "Птеродактиль", калейдоскоп, две карусели и детские качели, организованы парковка для самокатов и три велопарковки, размещены урны, скамьи, шезлонги, парковые стулья и перголы.

Ранее сообщалось, что благоустройство "Березовой рощи" завершилось в Нижнем Новгороде.

Также ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.