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Общество

Несколько новых случаев мошенничеств при покупках в интернете зафиксировано в Нижнем Новгороде

05 августа 2022 10:11  [165] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Сотрудники полиции продолжают фиксировать обращения от нижегородцев, лишившихся денег в результате покупок в сети Интернет. Доверчивые граждане игнорируют правила финансовой безопасности и под предлогом покупок продолжают заочно переводить денежные средства злоумышленникам.

Так, в дежурную часть ОП №8 Сормовского района обратился 50-летний мужчина. Он рассказал, что на одном из популярных интернет-сервисов он увидел рекламу о продаже строительного кирпича и связался с продавцом. Тот потребовал предоплату и отправил ссылку на платежную систему магазина. Покупатель ввёл данные своей банковской карты и перевёл оплату за кирпич - 260 000 рублей. Но оплаченный товар мужчина так и не получил.

В Нижегородском районе произошёл аналогичный случай. В полицию обратилась 34-летняя жительница, которая планировала купить электросамокат на одном из сайтов бесплатных объявлений. Связавшись по телефону с продавцом, женщина сделала предоплату и лишилась 36 270 рублей.

На похожую схему мошенничества попалась и 35-летняя жительница Кстовского района. Она хотела купить платье за 43 тыс. рублей на популярной торговой платформе. Женщина договорилась с продавцом о доставке товара и внесла 100% предоплату за него. Несложно предположить, что платье до неё так и не дошло.

По данным фактам полицейские возбудили уголовные дела в соответствии с частью 2 и частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасности:

- лично встречаться с продавцом или покупателем, или же пользоваться услугами почтовых переводов;
- не производите предоплаты на неизвестные банковские счета;
- не передавать свою банковскую карту третьим лицам и не сообщать свои банковские реквизиты, тем более, пароли;
- не спешить перечислять денежные средства, не убедившись в надёжности адресата;
- не переходить по ссылкам, полученным от незнакомых лиц, т.к. это может послужить причиной установки вредоносных программ на ваше устройство, которые могут обнулить Ваш банковский счёт.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области рассказывала о случаях мошенничеств под предлогом отмены заявки на кредит, при помощи установленного на телефон приложения, а также под предлогом блокировки мобильного номера со стороны оператора сотовой связи.

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Теги:
Мошенничество Торговля Уголовное дело
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