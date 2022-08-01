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Происшествия

Пожар в квартире жилого дома произошёл в Дзержинске из-за детской шалости

05 августа 2022 11:22  [142] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Пожар в квартире жилого дома произошёл в Дзержинске по причине детской шалости с огнем. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома на улице Молодежная, 10 поступило 5 августа в 08:07. 

На момент прибытия к месту происшествия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение в квартире на 2 этаже. 3 жильца дома, в том числе 2 детей, эвакуировались самостоятельно. Сотрудники МЧС с помощью масок спали 8 человек, в том числе одного ребенка.

На момент происшествия в квартире, в которой произошел пожар, находились двое детей и один взрослый.

Предполагаемой причиной пожара является шалость детей с огнем.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории завода РУМО в Нижнем Новгорода.

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Теги:
МЧС Пожар
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