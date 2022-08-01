Цех площадью 250 кв.м горит на территории нижегородского завода "РУМО" Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Крупный пожар произошёл в цеху на территории завода АО "РУМО" в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, 4 августа в 10:43 поступило сообщение о пожаре на территории промышленного предприятия, расположенного на ул. Адмирала Нахимова, д.13АН.

Пожарно-спасательные подразделения задействованы по рангу пожара №2.

По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение в цеху.

В 11:11 была объявлена локализация пожара на площади 250 кв. м.

Погибших и пострадавших нет, подчеркнули в ГУ МЧС. Работы по ликвидации пожара и его последствий продолжаются.

Отмечается, что цех принадлежит организации, арендующей здание у завода "РУМО".