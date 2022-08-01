Цех площадью 250 кв.м горит на территории нижегородского завода "РУМО"

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Крупный пожар произошёл в цеху на территории завода АО "РУМО" в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Согласно информации, 4 августа в 10:43 поступило сообщение о пожаре на территории промышленного предприятия, расположенного на ул. Адмирала Нахимова, д.13АН.
Пожарно-спасательные подразделения задействованы по рангу пожара №2.
По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение в цеху.
В 11:11 была объявлена локализация пожара на площади 250 кв. м.
Погибших и пострадавших нет, подчеркнули в ГУ МЧС. Работы по ликвидации пожара и его последствий продолжаются.
Отмечается, что цех принадлежит организации, арендующей здание у завода "РУМО".
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